Mogol ed il buon vino: “è una cosa che mi fa piacere bere, anche se posso farne senza”

A WineNews, Mogol: il paroliere italiano più famoso di sempre che, oltre al fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, ha contributo alla musica made in Italy con successi (anche accennando ad argomenti come vino, ambiente ed agricoltura) scritti per innumerevoli voci storiche. Da Mina a Tenco, da Patty Pravo ai Nomadi (tra gli altri). Premiato con il primo “Longevity Award” in Costa Smeralda, tra Arzachena e Porto Cervo, in Sardegna, Mogol torna sui temi del suo libro “La Rinascita: la salute è il risultato di una cultura assimilata e applicata con rigore”, edito da “LAltra Metà” nel 2024.

