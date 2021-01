Moio: “il lavoro dell’Oiv va nella direzione della sostenibilità e della trasparenza”

La sostenibilità, la svolta biologica, le eco wineries, l’enologia leggera: l’Assemblea Generale dell’Oiv - Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino ha messo in fila le priorità dei Paesi produttori per la la viticoltura di domani, che sarà per forza di cose, sempre più green e sempre meno impattante. In tutto, sono 18 le risoluzioni adottate, che toccano gli ambiti più diversi. Ne abbiamo parlato con il professore Luigi Moio, ordinario di Enologia all’Università degli Studi di Napoli e vicepresidente dell’OIV.

