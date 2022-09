“Momento difficile, ma il made in Italy, vino incluso, può crescere ancora nell’alto di gamma”

La visione di Nicola Farinetti, ad (e futuro presidente) di Eataly. “Oggi è difficile programmare a medio lungo termine, i mercati soffrono nella fascia media, e crescono nella fascia bassa e in quella più alta. Ed è qui che il made in Italy deve puntare”. E sulla nuova governance di Eataly che vede Investindustrial in quota di maggioranza, Farinetti dice: “così acceleriamo la nostra crescita nel mondo, puntando anche su format più piccoli, perchè non si può essere soltanto nelle grandi città”.

