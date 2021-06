Moncaro, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Verde Ca' Ruptae 2020

Un vino tutto da bere questo Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Verde Ca' Ruptae 2020 di Terre Cortesi Moncaro, cantina sociale di rilievo - non solo per le Marche - che è il risultato della fusione di tre realtà cooperative situate nei Castelli di Jesi, Conero e Piceno e che conta su 1.200 ettari a vigneto e una produzione complessiva di 7.500.000 di bottiglie. Di colore giallo paglierino intenso, al naso offre aromi di erbe aromatiche, frutti bianchi maturi e mandorla dolce. In bocca, l’ingresso è morbido e caldo, poi lo sviluppo assume caratteri di buona freschezza e sapidità, che terminano in un finale solido e dai tocchi ancora fruttati, dolci e ammiccanti.

