Monfort, Doc Trento Brut Riserva 2013

Cantine Monfort comincia la sua storia nel 1945 a Palù di Giovo, in Val di Cembra, con un’attività prevalentemente commerciale. Nel 1951, il trasferimento nella sede di Lavis e nel 1965, con l’acquisto delle cantine di Palazzo Monfort, l’azienda si amplia in modo significativo, arrivando all’identità che conosciamo oggi. Il Brut Riserva 2013, oggetto del nostro assaggio, matura per 60 mesi sui lieviti e combina un uvaggio di Chardonnay e Pinot Nero. Al naso offre profumi fragranti di crosta di pane e agrumi con qualche tocco affumicato e speziato. In bocca, il sorso è pieno e rotondo, con uno sviluppo tendenzialmente sapido che si congeda con un finale persistente.

