Monfort, Doc Trento Dosaggio Zero Blanc Le Général Riserva 2015

Le Général Blanc è solo l’ultimo capitolo del recente progetto, che ha visto la famiglia Simoni alle prese con i lunghi affinamenti dei loro spumanti Trentodoc, tipologia di vino che hanno iniziato a produrre dal 1985, selezionando le migliori uve di Chardonnay e Pinot Nero che avevano a disposizione. Il Rare Vintage ha dato via all’esperimento, con poche bottiglie messe da parte della loro prima Riserva, la 2008, ad evolvere sui suoi lieviti. Il risultato convince tanto da decidere di replicare, lasciando “Rare” ancorato alla rarità delle bottiglie, più che delle annate. Esce poi Le Général Dallemagne, Chardonnay e Pinot Nero maturati per 64 mesi sui lieviti. Infine (per il momento) Le Général Blanc, ottenute da sole uve Chardonnay provenienti dalle colline di Meano (fra Trento e Lavis, dove ha sede la cantina) e dai terrazzamenti della Val di Cembra. La pressatura avviene sul grappolo intero e una piccola parte del vino matura in grandi botti di legno; poi tutto affina sui lieviti per 6 anni. L’annata 2015 ha un deciso carattere agrumato, di arancia gialla, ma lascia poi affiorare cenni di fiori di acacia, camomilla e salvia. Cremoso e minerale, è generoso anche nei sapori floreali e agrumati - con un tocco speziato - che rilascia a chiusura di sorso. Insomma, sono capaci di divertirsi (serissimamente) in cantina Federico Simoni con l’enologo Maurizio Iachemet. Ma già la linea Sers ne era preludio.

