Monfort, Doc Trento Extra Brut Rare Vintage 2008

75 anni di storia aziendale non sono tantissimi in un Paese come il nostro, che può vantare antichissime nobiltà viticole. Ma per una cantina a conduzione familiare - soprattutto in un territorio forte di realtà cooperative - 75 anni sono una storia di tutto rispetto. Come questa: semplice e quotidiana, nata in Val di Cembra per approdare a Lavis e trovarvi una casa confortevole a Palazzo Monfort, dove la famiglia Simoni (oggi capitanata da papà Lorenzo e due dei tre figli, Federico e Chiara) vinifica uve proprie e da storici conferitori dal 1951. 75 anni, appunto, che sono passati attraverso la scelta della qualità sulla quantità in vigna, le rivoluzioni enologiche e tecnologiche degli anni '90, i primi esperimenti spumantistici degli anni '80. I Simoni nel Trentodoc credono molto (con vari spin off divertenti) e negli anni hanno via via affinato metodo e pazienza, tanto da scommettere nel 2008 su 150 bottiglie dimenticate in cantina della loro prima Monfort Riserva. Vincendo per cremosità, iodio e citricità: un sorso dove profumi e sapori, polpa e beva, sono talmente in sintonia, da chiederne ogni anno un'edizione nuova. E infatti...

