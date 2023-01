Monitorare in tempo reale la temperatura dei vini nelle spedizioni internazionali? Ora è possibile

Per le milioni di spedizioni di bottiglie che ogni anno partono dall’Italia dirette a clienti e distributori di tutto il mondo si pone da sempre il problema del monitoraggio dello stato del vino, che non deve subire sbalzi importanti di luce e temperatura che potrebbero comprometterne la qualità: oggi Tenute del Cerro (società agricola del Gruppo Unipol che comprende Fattoria del Cerro a Monepulciano, La Poderina a Montalcino, Tenuta di Monterufoli nel Pisano, Colpetrone a Montefalco e Montecorona in Umbria) ha messo ha punto una tecnologia innovativa che - grazie ad un apposito dispositivo applicato sugli imballaggi - consente non solo di sapere, in tempo reale, la posizione della spedizione, ma anche di valutare eventuali variazioni termiche e irraggiamento di luce.

“Insieme alla Direzione Chief Innovation Officer, business unit UnipolSai Assicurazioni deputata allo scouting di soluzioni innovative - afferma Antonio Donato, dg Tenute del Cerro - abbiamo intercettato e testato una soluzione che ci permettesse di controllare e tenere sempre monitorati alcuni parametri fondamentali per garantire l’integrità dei nostri prodotti durante le spedizioni”.

La tecnologia consiste in un piccolo device che viene posizionato tra i cartoni di un pallet di vino e poi programmato impostando delle soglie di allarme. Una volta iniziato il viaggio, lo strumento, che si aggancia alle reti GPS, monitora la temperatura e l’irraggiamento di luce e continua a registrare anche in assenza di segnale.

“Se vengono rilevati dei parametri che superano le soglie impostate, il dispositivo ci avverte - spiega Francesco Ceccarelli, trade marketing manager Tenute del Cerro - tramite l’invio di una email in cui vengono segnalate data e ora in cui i valori registrati si sono allontanati da quelli ottimali”. “L’esigenza è nata a seguito di alcune difficoltà riscontrate sulle spedizioni internazionali, soprattutto per quelle dirette verso i Paesi asiatici: a causa delle mutate condizioni di temperatura durante il passaggio del carico in aree complesse come i Tropici, infatti, abbiamo rilevato alterazioni qualitative del prodotto. E così abbiamo deciso di cercare una soluzione tecnologica che ci consentisse di tracciare le spedizioni del nostro prodotto”.

Del resto l’innovazione nella logistica è uno dei punti di forza di Tenute del Cerro, che nelle sue tenute produce ogni anno 1,5 milioni di bottiglie complessive e che, nei mesi passati, ha inaugurato Le Cerraie, cantina-hub da 10 milioni di euro a Montepulciano, costruita con materiali green e tecnologie avanzate, che sarà dedicata ad imbottigliamento, etichettatura, affinamento e stoccaggio del vino dell’intera produzione di Tenute del Cerro.

