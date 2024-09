Monogram, Docg Franciacorta Brut Blanc de Blancs Cuvée

Sandro Cavicchioli, rappresentante di una delle dinastie più importanti del panorama enoico modenese, elabora Metodo Classico sia alla Bellei di Bomporto sia a Castel Faglia in Franciacorta. L’azienda spumantistica emiliana della famiglia Cavicchioli, che fa parte della galassia del Gruppo Italiano Vini dal 2010, si è arricchito delle bollicine di Castel Faglia nel 1989. Oggi, la cantina con sede a Calino - dove gli edifici aziendali si trovano in un vero e proprio castello posto a 300 metri sul livello del mare con le vigne che degradano su gradoni - conta su 17 ettari a vigneto, allevati in prevalenza a Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, per una produzione complessiva di 600.000 bottiglie, distribuita su un articolato portafoglio etichette che comprende due linee: “Castel Faglia” – con Brut, Extra Brut, Satèn, Blanc de Blancs, Rosé, Dosage Zéro, Nature Millesimato, Castelletto Curtefranca Rosso, Castelletto Curtefranca Bianco, Curtefranca Rosso e Curtefranca Bianco - e “Monogram” - con Brut Millesimato, Satèn Millesimato, Dosage Zéro Millesimato, Blanc de Blancs, Satèn e Rosé. La Cuvée Monogram Blanc de Blancs maturato per almeno 36 mesi sui lieviti possiede profumi intensi che incrociano fiori, frutti maturi e agrumi. Al palato il sorso è cremoso e tendenzialmente morbido, non rinunciando alla fragranza, grazie ad una spalla acida incisiva che ne rende il finale vivace e profondo.

