Monsupello, Spumante Pinot Nero Pas Dosè Nature

Monsupello Nature Pinot Nero Metodo Classico Pas Dosè porta nel DNA le caratteristiche di un territorio fortemente identitario, come l’Oltrepò Pavese, e i valori della famiglia Boatti che, da oltre 130 anni, produce metodo classico trasferendo i segreti del mestiere di generazione in generazione. Oggi l’azienda conta su 50 ettari vitati dislocati tra i 160 e i 200 metri sopra il livello del mare e dedica particolare attenzione sia alla valorizzazione del paesaggio, con politiche green e attività volte alla preservazione della biodiversità, sia alla identità del territorio anche sotto il profilo della sostenibilità e della inclusione sociale (con il progetto sprigionati per la reintroduzione nel mondo del lavoro dei detenuti). L’obiettivo è quello di realizzare bollicine contemporanee, inclusivi e dirette ai giovani attraverso vini eleganti. Come questo Nature composto al 90% da Pinot Nero e al 10% da Chardonnay) che è affinato sui lieviti post fermentazione per almeno 28 mesi e si presenta come uno spumante leggiadro dal perlage persistente e di color giallo paglierino. Il bouquet sprigiona sentori di crosta di pane, frutta secca e cassis mentre al palato è secco ed elegante: perfetto come aperitivo e con i piatti di pesce. Quanto al futuro sono pronte due novità per il 2025: un Blanc de Noir 100% Pinot Nero e un Nature dedicato al capostipite Carlo Boatti, affinato per 120 mesi sui lieviti.

(Cinzia Meoni)

