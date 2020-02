Monte Dall’Ora, Docg Amarone della Valpolicella Classico Stropa 2011

Stropa, in dialetto veneto, è il legaccio di salice per legare la vigna. Su quella collina ventilata a Castelrotto, nel Veronese, dove nascono le uve del loro Amarone, Alessandra e Carlo legano ancora con il rametto in salice. Il legaccio viene poi riciclato attorno al collo della bottiglia, proprio sopra la ceralacca rossa. È uscita quest’anno la vendemmia 2011. Da viticoltura biologica e biodinamica, l’uva appassisce lentamente in cassette, all’aperto, per almeno 80 giorni. Saper aspettare nove anni, premia: il tempo dona una austera eleganza a quell’Amarone, per niente ruffiano, ispirato al maestro Bertani. Spezie e tabacco, il fascino di chi invecchia bene.

(Fiammetta Mussio)

