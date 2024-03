Monte del Frà, Docg Amarone della Valpolicella Classico Scarnocchio Riserva 2017

Lo Scarnocchio proviene dalle vigne più vecchie del vigneto più alto Lena di Mezzo nella Valpolicella Classica. Dopo lunga macerazione, matura in legno grande (90%) e piccolo (10%) e affina poi in bottiglia per almeno 12 mesi. La Riserva 2017 profuma di chinotto, ciliegia e prugna in confettura, liquirizia e cardamomo con qualche cenno terroso. Un vino profondo e accogliente, intenso nel suo dispiegarsi in bocca caldo e balsamico, infine di nuovo speziato, dal corpo sapido e docilmente aderente. La Valpolicella non è l’unica anima di Monte del Frà: l’azienda di Sommacampagna, produce infatti un milione di bottiglie all’anno, sotto le denominazioni di Bardolino, Lugana, Soave e Custoza.

(ns)

