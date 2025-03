Monte del Frà, Docg Amarone della Valpolicella Classico Tenuta Lena di Mezzo 2020

L’Amarone della Valpolicella Classico Tenuta Lena di Mezzo 2020 profuma di frutti rossi maturi, amarena sotto spirito, con tocchi tostati tostate e di liquirizia. In bocca il sorso è succoso dalla ricca e articolata tessitura tannica, terminando in un finale lungo, polposo e speziato. Monte del Frà è l’azienda della famiglia Bonomo, che comincia la sua avventura enoica nel 1958. Oggi questa realtà ha consolidato il suo peso nel territorio del Lago di Garda, dove sorge il suo nucleo produttivo principale, tra le colline di Custoza e la Lugana. Ma la terza generazione dei Bonomo impegnata tra i filari e le botti, soprattutto nel recente passato, ha intrapreso un percorso che l’ha vista “sbarcare” anche nella Valpolicella, attraverso la Tenuta Lena di Mezzo e la struttura di San Pietro in Cariano. Ecco allora ad affiancare alla sua produzione storica, saldamente ancorata alle denominazioni Bardolino, Bardolino Chiaretto, Lugana, Soave Classico, e Custoza, una crescente attività attorno a quella dei Valpolicella Classico e Superiore, Ripasso, Amarone e Recioto. E nel panorama enoico veronese, l’azienda con sede a Sommacampagna è ormai diventata un’impresa significativa, forte di oltre 200 ettari a vigneto, per una produzione di 1.500.000 di bottiglie, declinate con uno stile dalla fisionomia centrata, dove, oltre ad una buona sintonia con il territorio d’origine, non manca la godibilità.

(are)

Copyright © 2000/2025