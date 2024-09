Monte Rossa, Docg Franciacorta Brut Nature Cabochon Doppio Zero 2018

Il Franciacorta Cabochon Doppio Zero 2018 si presenta alla vista di colore giallo paglierino intenso e dorato, con perlage fitto e fine. Al naso, escono rimandi alla frutta tropicale, ai fiori leggermente appassiti, alla pasticceria e alla nocciola, con tocchi mentolati. In bocca, il sorso è cremoso, sapido e fragrante, dall’impatto puntuale della carbonica e dal finale largo con una piacevole nota di anice a congedo. Monte Rossa, con sede a Bornato, nel comprensorio di Cazzago San Martino, rappresentare un punto di riferimento delle bollicine bresciane e coltiva 75 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie, distribuite su un articolato portafoglio etichette.

