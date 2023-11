Monte Tondo, Doc Soave Classico Foscarino Casette 2021

Il Soave Foscarino Casette 2021 è affinato in barrique e tonneau di terzo e quarto passaggio per 8 mesi e successivamente affinato in acciaio per altri 5 mesi. La naso i rimandi sono alla frutta a polpa bianca leggermente matura con tocchi floreali e speziati. Il sorso è sapido e continuo, dal finale ben profilato su ritorni fruttati e speziati. Monte Tondo è una realtà produttiva con una storia quasi quarantennale alle spalle, nota soprattutto per la sua vocazione bianchista (ma non mancano, nella sua offerta, anche i rossi del veronese) e guidata dalla famiglia Magnabosco. 32 sono gli ettari vitati dell’azienda con sede a Monte Tondo di Soave, da cui si ricavano 200.000 bottiglie.

