Monte Zovo, Docg Amarone della Valpolicella 2019

L’Amarone della Valpolicella 2019 di Monte Zovo profuma classicamente di ciliegia in confettura e sotto spirito, arancia candita, spezie e tocchi di tabacco. In bocca il sorso è dolce e voluttuoso, dallo sviluppo solido e continuo e dal finale consistente dal tocco pepato su ritorni fruttati. La cantina fondata nel 2000 di proprietà della famiglia Cottini, Diego, sua moglie Annalberta e i figli Michele e Mattia - 170 ettari a vigneto in biologico per una produzione di 1.000.000 di bottiglie - ha saputo trasformarsi da piccola enclave familiare a moderna azienda vitivinicola, dividendo la sua produzione tra i classici rossi della Valpolicella e i bianchi di Lugana.

(fp)

