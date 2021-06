Montecappone, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2020

L’azienda di Gianluca Mirizzi (anzi le aziende, perché accanto a quella di famiglia, Montecappone, nata nel 1968, c’è anche il progetto che porta il suo nome, avviato nel 2015), conta su quasi 43 ettari di vigneto per 150.000 bottiglie complessive. Lo stile dei vini è all’insegna della levità e della freschezza aromatica, a sottolineare le caratteristiche del Verdicchio più intime. Il Classico 2020 è un vino che, pur nella sua essenzialità, è completo e non banale. I profumi sono brillanti e ben scanditi con i ricordi di anice ad emergere particolarmente. In bocca, il sorso è croccante, ad amplificare il marchio del gran Verdicchio giovane, destinato ad affrontare anche l’invecchiamento.

