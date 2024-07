Montecappone, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Utopia Riserva 2020

Montecappone fu fondata da 3 soci, ma uno di loro, Carlo Mirizzi, la rilevò nel 1997, (aggiungendola in seguito alla sua nuova azienda, Mirizzi appunto, nata nel 2015): quaranta ettari vitati di proprietà sparsi nel comune di Jesi, con diverse esposizioni e suoli, eccetto 5 che si trovano a Staffolo e da cui proviene il Verdicchio Utopia: più sabbioso che argilloso ed esposto a nord-est. Maturato in cemento e dal lungo affinamento in bottiglia L’Utopia Riserva 2020 profuma di pietra focaia, vaniglia, mandorla amara e fiori di campo; gli accenni di burro si trovano anche al palato, con un sorso largo dalla morbidezza dolce e dall’aderenza sapida, che sa di talco e caramella all’anice.

(ns)

