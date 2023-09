Monteleone, Doc Etna Rosso Qubba 2021

Giulia Monteleone, prima di diventare produttrice in prima persona, è stata giornalista. Il suo è un giovane progetto enologico – a cui partecipano anche suo padre Enrico e il marito Benedetto Alessandro - avviato nel 2017 a partire da due ettari di vigna, allevati in parte a spalliera (con impianti del 1970) e in parte ad alberello (risalenti al 1935) a pochi passi dal fiume Alcantara. Ad oggi è composto da 5 ettari a vigneto, da cui si ricavano 15.000 bottiglie. L’Etna Rosso Qubba 2021 profuma di fiori di rovo, piccoli frutti rossi, macchia mediterranea, terra e toni balsamici. In bocca il sorso è solido, succoso e mentolato, dal finale sapido e croccante su cenni agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2023