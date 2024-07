Produttori di Matelica 1932, Docg Verdicchio di Matelica Matérga Riserva 2021

La cantina nacque nel 1932 per l’ammasso forzato delle uve dei contadini di Matelica da parte del regime fascista. Nel 1978 diventa cooperativa e oggi conta su 180 viticoltori per circa 100 ettari di vigna e una produzione media annua di 180.000 bottiglie. Biologica al 70%, i soci coltivano Verdicchio, Chardonnay, Merlot, Sangiovese e Petit Verdot. Il Matèrga viene prodotto solo nelle annate migliori e matura in cemento e in parte in botti di rovere francese. La versione 2021 profuma di fiori di tiglio e talco, con cenni di mandorla bianca; in bocca è glicerico e pieno, ma ha anche la freschezza appuntita degli agrumi, che lo fa scorrere in modo piacevolmente persistente.

