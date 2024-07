Tenuta di Tavignano, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Misco Riserva 2019

Tavignano, fondata nei primi anni Settanta del secolo scorso da Stefano Aymerich ed oggi guidata dalla nipote Ondine De La Feld, conta su 34 ettari coltivati a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 140.000 bottiglie. La svolta enologica determinante è arrivata negli anni Novanta, quando la cantina di Cingoli cominciò a farsi notare con vini ben eseguiti, dalla cifra stilistica solida, sobriamente moderna e dalla notevole capacità di affrontare il tempo. Il Verdicchio Misco Riserva 2019 profuma di pesca albicocca, gelsomino, agrumi, erbe aromatiche e sale marino. In bocca il sorso è sapido ed articolato, dallo sviluppo ampia e dal finale lungo e fresco.

