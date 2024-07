Poderi Mattioli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Lauro 2010

Serra de’ Conti è uno dei 14 castelli che formano la denominazione “Castelli di Jesi”. Qui sorge Poderi Mattioli, cantina biologica fondata nel 2010 sulla scia dell’attività contadina iniziata dal nonno Armando degli anni Cinquanta. Gli ettari vitati - oggi curati da Giacomo e Giordano Mattioli - sono 6,5, suddivisi in 3 vigneti: La Spina, che ospita il Verdicchio per l’Ylice; Grecale, da cui si produce il Dosaggio Zero di Chardonnay e Verdicchio; infine Magliette, piantato nel 1971, in cui si coltiva il Verdicchio per il Lauro, che ha esordito proprio nel 2010 e oggi viene ancora vinificato alla stessa maniera: fermentazione e maturazione in acciaio per 24 mesi e poi almeno un anno in bottiglia ad affinare. L’annata 2010 è ancora vivissima: giallo dorato intenso, profuma di miele, mandorla tostata, foglia di fico, cedro e albicocca. Non è intenso ma è nitido, dai toni dolci e densi, con note iodate e di nepitella e salvia. Spiccatamente acido, esordisce come una lama agrumata, per poi allargarsi a metà sorso, tornare dolce, morbido, leggermente amaricante, sapido, quasi salino, chiudendo sulle note di albicocca, di arancia e salvia. Un cerchio saporito.

(ns)

