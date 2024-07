Terralibera, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Da Solo 2022

Gian Mario Bongini viene da Milano e da una famiglia di agricoltori. Da universitario scopre le Marche, se ne innamora e ci torna ripetutamente per le vacanze, coltivando il sogno di trasferirvisi per dedicarsi al Verdicchio. Succede finalmente nel 2013 in compagnia di altri soci, poi nel 2021 con una propria azienda. Nasce Terra Libera: 7 ettari di vigna a Serra de’ Conti subito in messi in conversione biologica e piantati unicamente a Verdicchio, sui tre versanti di due colline adiacenti ventilate ed panoramiche, tanto da ispirare il nome della cantina. L’appezzamento più piccolo è esposto a nord, è ricco d’acqua e confina con un bosco. Da questi filari Bongini produce Da Solo, separandolo dall’altro vigneto: Verdicchio che fermenta spontaneamente in acciaio e dove affina per 6 mesi. Un vino, nella versione 2022, scorrevole e dalle tonalità bianche: profumato di fiori di tiglio e acacia, albedo e cera d’api, ha un sorso pieno e materico, ammandorlato e floreale, che scorre a lungo con persistenza citrina. Da Solo è accompagnato da Insieme, risultato dell’altro appezzamento più grande, che unisce due matrici di suolo, esposizione e altezze diverse.

