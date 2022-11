Montelvini, Docg Asolo Prosecco Superiore Brut FM333 2021

La famiglia Serena ha puntato con decisione sull’Asolo Docg. La denominazione sorge al di là del Piave, ai piedi del monte Grappa. La sua espressione più riuscita dal punto di vista spumantistico è per Montelvini il Prosecco Superiore FM333. Il suo nome deriva dalle iniziali di Fontana Masorin, storica tenuta della famiglia, e dai 333 metri sul livello del mare su cui sorge. È un vino ottenuto dalle uve di una vigna di due ettari, risultato di una vinificazione “da mosto”, che si ottiene da una sola fermentazione (anziché le due previste dal metodo Charmat). La versione 2021 profuma di pera e mela mature, melone e sambuco. In bocca, il sorso è cremoso e pieno dalla progressione tendenzialmente saporita, che termina in un finale intenso ancora sui frutti e i fiori. Nel 1968 Armando Serena avvia la propria produzione di vino a Venegazzù, una piccola frazione del Montello. Oggi la famiglia Serena - capitanata dai figli di Armando, Alberto e Sarah - gestisce un vero e proprio gruppo, Montelvini, i cui vini di riferimento sono i Prosecco delle aree a denominazioni di Treviso, Asolo, Montello e Conegliano Valdobbiadene, ma non solo.

(fp)

Copyright © 2000/2022