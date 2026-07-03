“Morellino del Cuore” n. 4, i 10 “portabandiera” della denominazione scelti dai sommelier stellati

Tenuta Pietramora, Cantina 8380, Doga delle Clavule, Roccapesta, Conte Guicciardini, Morisfarms, Cantina Vignaioli di Scansano, Terenzi, Val delle Rose e La Fattoria di Magliano: ecco le 10 cantine che hanno conquistato la commissione di assaggio di “Morellino del Cuore” n. 4. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Consorzio del Morellino di Scansano Docg (che riunisce oggi oltre 200 produttori) ed i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli, ha l’obiettivo di valorizzare una delle denominazioni più rappresentative della Toscana, tra le principali espressioni enologiche della Maremma, attraverso una selezione annuale di etichette che, come da tradizione, alterna ogni anno la composizione della commissione di assaggio, affidando la selezione dei vini a giornalisti specializzati o a sommelier della ristorazione d’eccellenza, chiamati a degustare rigorosamente alla cieca i vini suddivisi nelle quattro categorie “Annata”, “Superiore”, “Riserva” e “Vecchia Annata”.

A comporre la commissione 2026 sono stati sei tra i più autorevoli e noti sommelier della ristorazione stellata italiana: Andrea De Luca (Enoteca Pinchiorri, Firenze, tre stelle Michelin), Luca Bracali (Bracali, Ghirlanda, una stella Michelin), Federico Latta (Taverna Estia, Brusciano, due stelle Michelin), Enrico Moschella (George Restaurant, Napoli, due stelle Michelin), Rudy Travagli (Enoteca La Torre, Roma, due stelle Michelin) e Andrea Puliga (Ristorante Iris, Verona, una stella Michelin).

I 10 “Morellino del Cuore” 2026 saranno presentati alla stampa il 10 luglio, nella prestigiosa Enoteca Pinchiorri di Firenze, tempio tristellato dell’alta cucina italiana, anche grazie alla sua monumentale cantina. L’incontro sarà dedicato alla degustazione delle etichette selezionate e rappresenterà un’importante occasione di approfondimento sulla denominazione, attraverso il racconto dei produttori, del Consorzio e degli ideatori del progetto.

“Morellino del Cuore”, ha spiegato il presidente del Consorzio del Morellino di Scansano, Bernardo Guicciardini Calamai, “è diventato negli anni uno dei progetti più significativi promossi dal Consorzio per la valorizzazione della denominazione. Nato dalla collaborazione con i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli, ha l’obiettivo di offrire ogni anno un momento di confronto, mai competitivo, all’interno della denominazione, permettendo di coglierne l’evoluzione attraverso il lavoro delle aziende e dei loro vini. Anche quest’anno la commissione di assaggio, composta da autorevoli professionisti della ristorazione italiana, ha riscontrato un livello qualitativo elevato e trasversale: un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Questa edizione assume inoltre un significato particolare perché, grazie alla recente modifica del disciplinare, è stato possibile inserire per la prima volta la categoria Morellino Superiore. Un’importante novità che arricchisce ulteriormente il progetto e testimonia il percorso di crescita e di continua evoluzione della nostra denominazione”.

Focus - I 10 “Morellino del Cuore” 2026

Categoria Annata

Tenuta Pietramora - Germile 2024

Cantina 8380 - 8380 2024

Doga delle Clavule - Doga delle Clavule 2024

Categoria Superiore

Roccapesta - Roccapesta 2023

Conte Guicciardini - I Massi 2023

Morisfarms - Mds 2023

Categoria Riserva

Cantina Vignaioli di Scansano - Roggiano Riserva 2022

Terenzi - Madrechiesa 2022

Val delle Rose - Poggio al Leone 2022

Categoria Vecchia Annata

La Fattoria di Magliano - Heba 2009

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