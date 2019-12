Moser, Doc Trento Brut 51,151

Riuscire a far tutt’uno di due grandi passioni non è così frequente, tantomeno facile. Ma Francesco Moser c’è riuscito: combinando al meglio l’amore per la bicicletta, che l’ha condotto a successi planetari, a quello per il vino, rappresentato dall’azienda trentina di famiglia che oggi ha sede presso Villa Warth, storico maso legato al Concilio di Tento. Questo Metodo Classico intende ricordare, già dal nome, il record dell’ora che Francesco stabili in quel di Città del Messico, ormai trentacinque anni fa: al naso ricordi di mela, crosta di pane, fieno e agrumi, a far da invitante prologo a un perlage cremoso e a una trama gustativa decisa e persistente.

(Fabio Turchetti)

