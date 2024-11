Moser, Doc Trento Extra Brut Blanc de Noirs Blauen 2017

Come per il rosato, anche il Pinot Nero del Blauen proviene dal vigneto Dòs dei Cedri, uva fortunata che gode di una vista notevole sulla Val d’Adige; del suolo di pietra Dolomia in cui radica, ricco di calcio e magnesio; dell’ombra dell’impianto a pergola che le sostiene; della protezione del maestoso Cedro che la sovrasta, simbolo di misericordia e immortalità. In cantina, pressatura a grappolo intero, solo acciaio e vetro, niente malolattica, per ottenere uno spumante appuntito e astringente ma cremoso, che profuma di agrumi e mora, cui si aggiunge un tocco di crema chantilly al palato. Dopo Blauen è arrivato Tracce: segno definitivo del passaggio di consegne dai padri Moser a Carlo e Matteo.

(ns)

