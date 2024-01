Moser, Doc Trento Extra Brut Rosé 2018

Le uve di Pinot Nero, che compongono questo rosato della cantina Moser, provengono dal vigneto Doss dei Cedri a Maso Warth, riconoscibile da maestoso Cedro che svetta sui filari ordinati della sua collina. Piantato nel 1980, ospita le viti più antiche di questa porzione settentrionale delle colline di Trento, dove - da allora - ha sede anche la cantina. I suoi grappoli vengono pressati interi e il loro mosto è messo a fermentare in acciaio; il vino sosta poi per 3 anni sui lieviti. L'annata 2018 profuma intensamente di iris e frutti di bosco, mostrando un lato dolce ma anche ispido; in bocca sviluppa una cremosità intensamente agrumata e sapida, che chiude su note ematiche e astringenti.

(ns)

Copyright © 2000/2024