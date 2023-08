Mosnel, Docg Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2007 Riedizione 2023

Il Pas Dosé Rosé Parosé 2007, fermentato parzialmente in legno, riposa 48 mesi sui lieviti prima della sboccatura, che per la riedizione 2023 (dieci anni dopo il primo rilascio) è avvenuta a novembre 2022. Al naso si succedono toni aromatici che rimandano alle rose, ai frutti di bosco e agli agrumi, con qualche lampo speziato a rifinitura. In bocca, la carbonica è fine e il sorso scorre sottile e saporito, fino ad un finale persistente con una spiccata nota salina di chiusura. Mosnel nasce a Camignone e l’impianto dei primi vigneti specializzati arriva nel 1968, con la costituzione della Doc Franciacorta. A tracciare significativamente il percorso di questa realtà l’intuito di Emanuela Barboglio, donna pioniera di Franciacorta, mentre oggi la conduzione dell’azienda è in mano ai suoi figli Giulio e Lucia. La cantina è una delle più interessanti realtà franciacortine e oggi è saldamente fra le “Maison” di riferimento del territorio, per qualità e stile delle proprie etichette. Ha a disposizione un parco vigneti di 40 ettari coltivati a biologico, concentrati in un corpo unico attorno alla cantina, da cui escono 250.000 bottiglie all’anno.

(fp)

