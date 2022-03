Musella, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2015

A San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, c’è questo bello e romantico edificio originario del 1500 circondato dal torrente Fibbio dove la famiglia Pasqua di Bisceglie ha dato vita all’azienda vitivinicola Musella che si estende su 400 ettari, ricchi di oasi naturali e boschi. C’è anche un relais, totalmente immerso in questa natura gentile. I vigneti sono concentrati su tre differenti colline che offrono una grande varietà pedologica, altimetrica e con esposizioni prevalentemente a ovest. Da qualche anno l’azienda ha scelto la conduzione biodinamica adottando quindi compost prodotto da concime solido da cortile, materiale vegetale come fertilizzante, rotazioni colturali, lotta antiparassitaria meccanica e pesticidi a base di sostanze minerali e vegetali. La Riserva di Amarone 2015 è frutto di un’annata piena di luce e di sole, piovosa a giugno, ma con un settembre asciutto che ha offerto uve da grande vintage. La procedura dell’appassimento è quella classica, fatta secondo regole artigianali: le uve perdono almeno il 35% del peso originale concentrando zuccheri, componenti aromatiche e tannini nobili. Il vino ottenuto è pieno e voluttuoso, ma con una vena fresca e acida. Colpisce per la sua “solarità”, per un sorso appagante e croccante che richiama la marasca e la ciliegia, passando attraverso profumi balsamici e chiudendo su spezie orientali. Un’etichetta indubbiamente affascinante.

(Francesca Ciancio)

