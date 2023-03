Musella, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2016

L’Amarone Riserva 2016 propone classici sentori da appassimento ben legati al frutto ricco e maturo, more, mirtilli, poi violette appassite, sottobosco, tabacco bruno, genziana e cardamomo tra le altre nuance facilmente riscontrabili al naso. Fitto e potente il sorso, spinto bene dalla ancora notevole propulsione acida e sostenuto da tannini ben estratti e lunghi, di esemplare persistenza il finale marcato da un bel ritorno speziato. Musella è una tenuta alle porte di Verona, che si trova nei pressi di San Martino Buon Albergo e dove la famiglia Pasqua di Bisceglie, con Emilio, Maddalena ed Enrico hanno realizzato il loro progetto enologico a partire dalla biodinamica, abbracciata rigorosamente e senza remore, contando su 25 ettari di vigneti che si incrociano con bosco, torrenti e uliveti per una superficie complessiva di 400 ettari. Qui i vitigni tradizionali di Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Garganega, Barbera e Croatina - ma anche gli internazionali Merlot, Pinot Bianco, Chardonnay e Cabernet Sauvignon - danno vini dallo stile ben profilato, con tratti più austeri e articolati nelle etichette apicali. In cantina gli affinamenti hanno lasciato da parte le barrique per dare spazio ai legni grandi, al cemento e pure al marmo (quello rossi di Verona). Il portafoglio etichette è variegato e comprende i vini della Valpolicella accanto ad alcuni Igt declinati con un buon tasso di originalità.

