Musica & vino: il compositore cino-americano Tan Dun vince il “Beethoven Friendship Award”

Un premio dedicato a quegli artisti che hanno dato contributi eccezionali alla cultura musicale e alla cultura del vino: il “Beethoven Friendship Award”, edizione n.1, è stato assegnato al compositore cino-americano Tan Dun. Sarà lui a ricevere il famoso “calice dell’amicizia” - replica di quello ideato da Ludwig van Beethoven - e un mobile con 12 preziose magnum. Il premio è anche occasione di un’asta charity che vedrà battere la stessa cassa di rarità enologiche. Conferito su iniziativa di Beethoven-Haus Bonn e di Weingüter Wegeler, è sostenuto dal celebre filosofo, architetto e designer italiano Michele De Lucchi, nonché da 11 prestigiose cantine europee. Per l’Italia si contano due tra le cantine più blasonate della nostra enologia, Gaja e Tenuta San Guido, che si aggiungono a Domaine Paul Jaboulet, Aîne, Klaus Peter Keller, Château Lascombes, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier, Erwin Sabathi, Schloss Gobelsburg, Château Smith Haut Lafitte, Weingüter Wegeler, Vega Sicilia e Château D’Yquem.

Il riconoscimento sarà consegnato a Tan Dun, compositore e direttore d’orchestra cino-americano, già premio Oscar, il 17 dicembre, presso la Beethoven-Haus Bonn, in Germania. Con questo premio si riconosce il suo profondo impegno artistico nei confronti di Beethoven, iniziato nel 1973 quando, lavorando in una risaia nella provincia cinese dello Hunan, sentì per la prima volta la musica classica del compositore di Bonn tramite la radio del villaggio. Di recente ha ottenuto riconoscimenti con il “Choral Concerto: Nine”, presentato nel 2024 dalla German National Youth Orchestra e dal World Youth Choir. Il testo, l’orchestrazione e il messaggio di pace dell’opera sono strettamente legati alla Nona Sinfonia di Beethoven e al tema del vino.

Tan Dun, esperto conoscitore di vini, riceverà in premio una cassa davvero speciale, composta da 12 magnum di vini rari, inserite in un mobile da vino progettato dal designer Michele De Lucchi. Al centro del mobile si trova una replica del “calice dell’amicizia” che Beethoven donò nel 1816 al suo amico d’infanzia Franz Gerhard Wegeler (l’originale è oggi esposto nella mostra permanente della Beethoven-Haus).

La cassa è stata realizzata in soli tre esemplari dal laboratorio della Beethoven-Haus, è costruita in rovere ossidato nero ed è ispirata alle botti da vino. In occasione del premio, uno di questi mobili, completo del suo contenuto, verrà venduto in un’asta benefica online condotta da RR Auction, il cui ricavato sosterrà un progetto artistico che Tan Dun realizzerà con la Beethoven-Haus nel 2027.

