Nasce Alumni Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, una rete di persone e competenze

Un nuovo soggetto giuridico che riunisce i laureati dell’ateneo, che fanno sinergia per contribuire a cambiare la visione sul cibo e l’agricoltura. A WineNews il presidente Giovanni Puglisi: “dopo la laurea in Scienze Gastronomiche c’è chi è diventato agricoltore, chi distribuisce prodotti e lavora sul mercato, chi nella comunicazione, chi nell’attivismo, che nelle istituzioni dove si decidono le politiche sul cibo e l’agricoltura. È un patrimonio che vogliamo mettere a sistema, per valorizzare la figura del gastronomo”.

Copyright © 2000/2024