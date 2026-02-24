02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Mondo

TENDENZA 

Nasce il primo Bordeaux analcolico da una tenuta Cru Classé di Saint-Émilion

Prodotto da Chateâu Franc Mayne, l’Ilex 2023 è un Merlot in purezza e costa 57 euro. Il chiaro segnale di una nicchia che sta diventando mainstream 
Bordeaux, FRANCIA, GRAND CRU CLASSÉ, SAINT EMILION, VINI NO-LO, VINO ANALCOLICO, VINO FRANCESE, Mondo
Arriva sul mercato il primo Bordeaux analcolico da un Cru Classé di Saint-Émilion

Un chiaro segnale che il settore no e low alcol stia passando da tendenza di nicchia a produzione mainstream arriva dalla Francia: lo Chateâu Franc Mayne di Saint-Émilion è la prima tenuta Cru Classé di Bordeaux a firmare un vino rosso analcolico. L’Ilex 2023 è un Merlot in purezza e costa 57 euro. Finora il territorio di Bordeaux era assente, o quasi, dal settore dei vini di lusso a bassa gradazione alcolica. Ma ora la situazione potrebbe evolversi, con l’arrivo di vini di alta gamma in versione alcol free. Prodotto in quantità limitata, l’Ilex 2023 è disponibile solo su assegnazione ed è riservato a ristoranti stellati, hotel di lusso e rivenditori selezionati.
Le uve vengono raccolte a mano dai vigneti Grand Cru Classé e sono coltivate secondo principi biologici. Il cofondatore Paul Beavis definisce l’Ilex un “vero vino di Saint-Émilion”. L’alcol viene rimosso solo dopo i tradizionali due anni di affinamento in botte e lo sviluppo della complessità, dunque la sua eleganza rimane intatta, secondo l’azienda. Le uve dell’annata 2023 si sono rivelate particolarmente adatte: hanno potuto macerare a lungo grazie alla loro “eccellente struttura”, rendendo i tannini più fini.
Anche l’estetica del vino è stata progettata per rispecchiare i tratti lussuosi dei vini tradizionali di Saint-Émilion. “In questo modo, siamo leader nel segmento dei vini analcolici di lusso, allineandoci ai consumatori che apprezzano l’autenticità, le esperienze significative ed il patrimonio di questa iconica regione francese”, ha affermato Beavis.
Chateâu Franc Mayne è un rinomato Saint-Émilion Grand Cru Classé situato sulla riva destra di Bordeaux, a breve distanza dal borgo di Saint-Émilion. Con 7 ettari di vigneti certificati biologici dal 2022, produce vini eleganti, principalmente a base di Merlot e Cabernet Franc.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: Bordeaux, FRANCIA, GRAND CRU CLASSÉ, SAINT EMILION, VINI NO-LO, VINO ANALCOLICO, VINO FRANCESE

Altri articoli