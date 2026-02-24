Nasce il primo Bordeaux analcolico da una tenuta Cru Classé di Saint-Émilion

Un chiaro segnale che il settore no e low alcol stia passando da tendenza di nicchia a produzione mainstream arriva dalla Francia: lo Chateâu Franc Mayne di Saint-Émilion è la prima tenuta Cru Classé di Bordeaux a firmare un vino rosso analcolico. L’Ilex 2023 è un Merlot in purezza e costa 57 euro. Finora il territorio di Bordeaux era assente, o quasi, dal settore dei vini di lusso a bassa gradazione alcolica. Ma ora la situazione potrebbe evolversi, con l’arrivo di vini di alta gamma in versione alcol free. Prodotto in quantità limitata, l’Ilex 2023 è disponibile solo su assegnazione ed è riservato a ristoranti stellati, hotel di lusso e rivenditori selezionati.

Le uve vengono raccolte a mano dai vigneti Grand Cru Classé e sono coltivate secondo principi biologici. Il cofondatore Paul Beavis definisce l’Ilex un “vero vino di Saint-Émilion”. L’alcol viene rimosso solo dopo i tradizionali due anni di affinamento in botte e lo sviluppo della complessità, dunque la sua eleganza rimane intatta, secondo l’azienda. Le uve dell’annata 2023 si sono rivelate particolarmente adatte: hanno potuto macerare a lungo grazie alla loro “eccellente struttura”, rendendo i tannini più fini.

Anche l’estetica del vino è stata progettata per rispecchiare i tratti lussuosi dei vini tradizionali di Saint-Émilion. “In questo modo, siamo leader nel segmento dei vini analcolici di lusso, allineandoci ai consumatori che apprezzano l’autenticità, le esperienze significative ed il patrimonio di questa iconica regione francese”, ha affermato Beavis.

Chateâu Franc Mayne è un rinomato Saint-Émilion Grand Cru Classé situato sulla riva destra di Bordeaux, a breve distanza dal borgo di Saint-Émilion. Con 7 ettari di vigneti certificati biologici dal 2022, produce vini eleganti, principalmente a base di Merlot e Cabernet Franc.

