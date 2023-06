Nei giorni in cui in Italia finisce la scuola, è tempo di pagelle anche per i mercati del vino

A dare i voti Denis Pantini di Wine Monitor. “primo trimestre 2023 fiacco nel complesso: bene gli Usa, anche se l'Italia cresce meno del resto del mondo benissimo la Francia, in positivo la Svizzera. Male invece Uk, Germania, ma anche Canda e Cina. Ma nel Far Est è interessante la crescita di altri mercati, più strutturati e storici come il Giappone, ma anche più piccoli e nuovi come Singapore e Corea. Ma il 2023 sarà comunque un anno complicato, soprattutto per i vini di fascia più bassa”.

Copyright © 2000/2023