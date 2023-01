“Nel 2023 atteso un ritorno alla normalità a fine anno, ma visto il 2022 siamo pronti a tutto”

Le prospettive dell’agricoltura e del made in Italy agroalimentare secondo il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “I costi di gas ed energia iniziano a scendere, ma l’effetto non è immediato, per esempio, sul costo di fertilizzanti e materie prime. Il modello alimentare mediterraneo è sotto attacco perchè è forte e funziona, e per alcuni è inarrivabile. Ma nel settore serve una profonda riflessione sul mercato del lavoro, in ottica di competitività delle imprese”.

