“Nel mercato delle aste del vino l’Italia cresce, e l’italianità è un valore sempre più forte”

Parla Raimondo Romani, alla guida, con Flaviano Gelardini, di Gelardini & Romani Wine Auction, unica casa d’aste specializzata in vini italiani “I vini italiani che abbiamo classificato come Grandi Cru - Barolo Monfortino, Masseto e Soldera al top - hanno fatto una crescita impressionante, da 200 a 700 euro a bottiglia, in media, dal 2004 ad oggi. Il Piemonte domina in assoluto, con i grandi vini da Nebbiolo (Barolo e Barbaresco), ma crescono tutte le denominazioni più identitarie, dal Brunello di Montalcino al Trebbiano d’Abruzzo, oltre ai vini dell’Etna”.

