Indirizzo: c/o Grand Hotel Et Des Palmes - via Roma, 398

Dopo lunghi anni di successi lontano dalla sua città, a diffondere la cultura gastronomica siciliana nel mondo, Filippo La Mantia torna a Palermo, per portare la sua arte culinaria nello storico Grand Hotel Et Des Palmes, completamente rinnovato e desideroso di ridare centralità ad un luogo, che ha accompagnato gli eventi più importanti della vita dei palermitani. In attesa che aprano la terrazza e il ristorante gourmet, il Neobristrot offre un menù eclettico, dove gli ospiti posso scegliere sia piatti elaborati e creativi - come l'uovo cotto a bassa temperatura, il cous cous “al raz al hanout” o il filetto di vitello imbottito- sia semplici tipicità locali e non - come il pane e panelle, le frittate, la frittura mista o gli hamburger. Immancabili i dolci della tradizione, dalla cassata al cannolo, passando per l'iris al forno.

I TOP 5 DI “NEOBISTROT”

1) Regaleali, Sicilia Extra Brut Contessa Franca 2014 - € 165,00

Raffinate bollicine di Chardonnay da Tasca d'Almerita affinate sui lieviti per 60 mesi

2) Marilena Barbera, Menfi Catarratto Arèmi 2017 - € 50,00

Catarratto da vecchie vigne coltivate a Belìce di Mare macerato sulle bucce

3) Girolamo Russo, Etna Bianco San Lorenzo 2019 - € 90,00

Anche quando lascia il suo Nerello, Girolamo Russo resta un punto di rifermento

4) Cambria, Sicilia Nocera MastroNicola 2014 - € 90,00

Rosso nato dalla vinificazione in purezza di un antico vitigno del messinese: il Nocera

5) Peter Wiegner, Sicilia Rosso Torquato 2010 - € 85,00

Insolito e riuscito incontro tra il vitigno campano Aglianico e la terra lavica etnea

