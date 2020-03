New York, New York

New York, “anno 0” verrebbe da dire, anche se la “capitale dell’Impero” è da molto tempo al centro della promozione del Bel Paese enoico in Usa. Ma questa volta, con il “Barolo & Barbaresco World Opening”, si può davvero parlare di un evento made in Italy a tutto tondo. Presto per parlare del suo ritorno in termini di bottiglie vendute, ma decisamente una manifestazione di rilievo, che ha saputo mettere insieme produttori e zone viticole diverse rivelando un’unicità d’intenti davvero encomiabile. Vino, anzi vini e non solo. Anche la cucina italiana sotto i riflettori con Massimo Bottura in cattedra. Pubblico delle grandi occasioni con code lunghissime per accedere alla grande degustazione che, nel cuore di Manhattan, ha riunito oltre 200 produttori di Langa sotto lo stesso tetto, a conferma che gli americani “ci vogliono bene”. 181 Menzioni Geografiche Aggiuntive a raccontare le varie declinazioni del Nebbiolo, un vitigno decisamente tutto italiano e che non ha eguali al mondo, sia dal lato organolettico che da quello delle sue caratteristiche principali. Un grande spot per un territorio che esprime già da anni, è inutile nasconderlo, un livello qualitativo delle proprie etichette che è anch’esso con pochi eguali in Italia. Con la parola d’ordine più semplice protagonista: unità. Uniti si può affrontare il mondo e anche le più minute diversità possono trovare il loro spazio più adeguato. Un lavoro appena cominciato tuttavia e che dovrà trovare una sua ripetibilità (sarà la volta della Cina nel 2021) ma soprattutto anche una sua “misurabilità” in termini di incremento di vendite e di prezzo medio a bottiglia (il tallone d’Achille del vino italiano che non risparmia neppure il Barolo).

Copyright © 2000/2020