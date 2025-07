NewPrinces Group acquisterà Carrefour Italia e diventerà il secondo gruppo alimentare italiano

Addio Carrefour, benvenuta Gs, marchio che lo sostituirà nelle insegne dei supermercati. NewPrinces Group, il gruppo italiano attivo nel settore food & beverage, con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Mauritius, ha annunciato che acquisirà Carrefour Italia, uno dei punti di riferimento della gdo grazie ad una rete di 1.000 punti vendita distribuiti capillarmente in regioni ad elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana). In particolare il gruppo emiliano - 2,8 miliardi di euro di ricavi 2024 - ha comunicato “la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia, un salto strategico che porta il nostro fatturato consolidato a circa 6,9 miliardi di euro, rendendoci il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato e il maggiore datore di lavoro del settore, con oltre 13.000 dipendenti diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo”. Un accordo che include, ha spiegato NewPrinces Group, un Enterprise Value di 1 miliardo di euro.

Tra gli obiettivi anche quello di un piano di investimenti per rilanciare la rete retail, modernizzare la logistica, e il rilancio dell’iconico marchio Gs con una proposta di valore rinnovata. Ed ancora, lo sviluppo di piattaforme omnicanale e il rafforzamento dei canali horeca e della consegna a domicilio, e l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces, che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi.

Angelo Mastrolia, presidente NewPrinces Group, ha detto che “questa acquisizione segna una pietra miliare nel percorso di crescita del nostro gruppo. È il risultato di una visione a lungo termine, di una visione industriale e di una disciplina imprenditoriale. Siamo pronti a costruire un futuro solido e sostenibile per l’intero ecosistema alimentare e retail italiano”.

Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre 2025. NewPrinces ha un portafoglio di brand che abbraccia nomi storici del food & beverage italiano come Delverde, Centrale del Latte, Giglio, Mukki, Pezzullo e Plasmon, la storica azienda di alimenti per bambini che, nei giorni scorsi, è tornata italiana proprio grazie al gruppo (in un trend che interessa anche altri marchi che stanno diventando o ridiventando italiani, come abbiamo raccontato su WineNews).

