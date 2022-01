Nicola Calzolaro: “sull’agroalimentare la tempesta dell’inflazione, non ne usciremo da soli”

“Risultato frutto dello sforzo del sistema imprenditoriale, che da anni sta perseguendo questo obiettivo, ma anche del lavoro delle Istituzioni che ci sono vicine. Per il sistema alimentare italiano l’export è fondamentale, specie se si considera che i consumi interni sono piatti da dieci anni. La battaglia per la Nutrinform Battery è fondamentale, al consumatore vanno date informazioni corrette, non obbligarlo a determinate scelte di consumo”.

