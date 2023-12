Nino Franco, Doc Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Primo Franco 1999

Ha segnato una svolta storica dell’azienda di Valdobbiadene, quella del passaggio generazionale. “Il primo vino che ho fatto da solo, dopo la morte di papà che era un personaggio molto noto e stimato - ricorda Primo Franco. I suoi vini erano in carta da Gualtiero Marchesi e nel 1978 erano già distribuiti da Meregalli”. Forse per desiderio di emancipazione, Primo punta su un prodotto accurato e pieno: uva diraspata, solo mosto fiore e dosaggio tra 28 e 30 grammi/litro. Mette il suo nome in etichetta, dichiara il millesimo e chiude con la graffa e non con la gabbietta. Marca la differenza e consolida il successo di azienda e denominazione. Primo Franco dry 1999, prima annata 1983, fonda la sua longevità sulle caratteristiche delle uve - da vigneti collinari in pendenza esposti a nord - di bell’acidità e sostanza e sul dosaggio elevato che protegge dalle ossidazioni. Brillante, riflessi dorati e bella corona di schiuma finissima. Al naso complesso: fiori secchi frutta gialla disidratata e un accenno minerale e di idrocarburi. In bocca bella acidità, piacevole sapidità e morbidezza finale con note di albicocca secca e uva passa.

(Clementina Palese)

