Nino Negri, Docg Sforzato della Valtellina 5 Stelle 2020

Custodita dalle mura quattrocentesche del Castello Quadrio di Chiuro in provincia di Sondrio, la cantina Nino Negri è un universo dove respirare la storia di queste valli di confine, scoprire tutte le espressioni del Nebbiolo di montagna e innamorarsi dello Sfurzat, il primo passito rosso secco italiano a potersi fregiare dal 2003 della Docg. Proprio qui, a metà del secolo scorso, è stato realizzato lo Sforzato come lo si intende oggi con un esperimento poi riprodotto di cantina in cantina: l’appassimento delle uve per almeno 90 giorni. Non solo. La cantina fondata nel 1897 porta con sé l’eredità secolare del territorio. In questi luoghi, in epoca rinascimentale, il capitano delle milizie Stefano Quadrio avvia la coltivazione delle uve e la commercializzazione del vino. Oggi sono 33 gli ettari di vigneti di proprietà della Casa Vinicola Nino Negri (Gruppo Vini Italiani). Lo Sforzato nasce tra i 300 e i 550 metri sopra il livello del mare sulle pendici delle Alpi Retiche e dopo una vendemmia, ritardata per prolungare la maturazione dei grappoli sulla pianta, e il processo di appassimento, viene affinato per due anni in barrique di rovere francese prima di arrivare in enoteca. Il profumo di questo vino granato dai riflessi rubino è un caleidoscopio di fiori e spezie mediterranee con nuance balsamiche e un sottofondo di prugna nera matura e fichi. In bocca è sontuoso e avvolgente, piacevolmente sapido.

(Cinzia Meoni)

