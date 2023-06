Nittardi, Docg Chianti Classico Casanuova di Nittardi La Doghessa 2020

La Nittardi, con sede a Castellina in Chianti, conta su 38 ettari a vigneto in biologico (più altri 37 in Maremma), per una produzione di 120.000 bottiglie, all’insegna di uno stile definito, dal tratto moderno, in cui il Sangiovese incontra alcune varietà internazionali, affinandosi in legno piccolo. Il Chianti Classico Casanuova di Nittardi La Doghessa 2020 è rosso elegante nell’espressione aromatica di frutta rossa fresca, macchia mediterranea, spezie e un tocco di matita appena temperata. Sorso armonico che si distende bene al palato grazie ad una fresca acidità ben dosata e a tannini lunghi e nobili perfettamente integrati al frutto, lungo e appagante il finale. Dal 1981, la famiglia Canali-Femfert, galleristi tra Germania e Italia, esalta il vino anche con il suo incontro con l’arte: per ogni annata, un artista viene invitato a creare due opere, una per la carta seta e una per l’etichetta di punta aziendale. Per celebrare la 40ª annata, la famiglia Canali-Femfert ha indetto un concorso artistico internazionale, dando la possibilità anche ad artisti emergenti di vestire la vendemmia 2020 de La Doghessa, individuando sei artisti (Chiara Mazzotti, Fausto Maria Franchi, Pengpeng Wang, Ulrike Seyboth, Olle Borg, Andreas Floudas-Zygouras), che con le loro opere hanno formato una collezione nella collezione. Con un “premio d’onore” a Roberto Maria Lino, che ha vestito il formato Magnum.

