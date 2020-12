“Non è la società a fare la convivialità, ma la convivialità a fare la società”: così Marino Niola

Il valore del cibo e della tavola, in questo “Natale in quarantena”, per l’antropologo e professore di Antropologia e Miti e Riti della Gastronomia. “Cibo e vino, già abituali protagonisti del Natale, lo saranno ancora di più quest’anno, saranno una sorta di bene rifugio. Ma questo Natale sarà anche occasione, per esempio, ritornare a mangiare i cibi della tradizione ci fa riscoprire delle cose di cui negli ultimi anni di impazzimento consumistico ci eravamo dimenticati”.

