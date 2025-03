“Non sarà un riconoscimento Unesco alla cucina italiana, ma al rito di stare insieme a tavola”

“La cucina italiana è formata da innumerevoli diversità e cucine nate sotto i vari campanili, e non verrà riconosciuta dall’Unesco in quanto tale, ma come rito unico di sedersi attorno ad un tavolo, cucinare con amore materie prime di territorio che sono un’espressione unica al mondo, e di prendersi cura della famiglia e degli amici. Sarà un riconoscimento quasi poetico”. Parola, a WineNews, di Massimo Bottura, lo chef italiano più famoso al mondo, tre stelle Michelin all’Osteria Francescana di Modena e tanti progetti, tra alta cucina, accoglienza, sociale e made in Italy.

Copyright © 2000/2025