“Non si può raccontare il vino solo con prodotti e territori, servono storia e radici o le perdiamo”

A WineNews, Andrea Bariselli, esperto di neuropsicologia del turismo, analizza la comunicazione del vino. Dai grandi eventi che funzionano, sempre più ampi, tra cultura, sport ed intrattenimento, come il “Festival Franciacorta in Cantina”, dove lo abbiamo incontrato, e il legame con i territori su cui puntano i Consorzi, all’“abuso” di termini come “grandi esperienze”, e all’autoreferenzialità, su cui insiste: “la narrazione del vino non può limitarsi a bottiglie o esperienze con i prodotti, ma deve ampliarsi alla nostra storia e alle nostre radici, o rischiamo di perderle”.

