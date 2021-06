Non solo la crisi economica: il Covid ha accentuato le disuguaglianze nell’accesso al cibo

A WineNews il vicedirettore della Fao Maurizio Martina: “130 milioni di persone in più rispetto ai 700 milioni di pre-pandemia nell’area della malnutrizione. Dobbiamo implementare il sostegno ai sistemi alimentari e agricoli in tanti luoghi del mondo. Preoccupa la crescita dei prezzi delle commodity agricole: ne va rafforzata la specificità, non sono come le altre materie prime, qui si parla di diritto al cibo”.

