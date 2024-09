Non un “rating”, ma un “Manifesto”, per raccontare la vendemmia, il Barolo e la sua comunità

A WineNews, Oscar e Andrea Farinetti, alla guida di Fontanafredda, tenuta storica del Barolo a Serralunga d’Alba, ed il loro nuovo progetto, frutto della valutazione di Master Of Wine e wine critics d’Italia. Il progetto di Andrea Farinetti, di cui Oscar si dice solo “suscitologo”, cerca una comunicazione semplice e immediata ed un senso di comunità. Semplificazione che non riguarda la vendemmia, poco adatta a valutazioni in voto: “la vendemmia - spiega Oscar - è frutto di troppe variabili, che vanno raccontate, in modo leggibile, da parte di tutti”.

