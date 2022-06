Nostrano - Pesaro

Il “Nostrano” di Pesaro, una “stella” Michelin, è ristorante che vede sul ponte di comando dei suoi fornelli lo chef Stefano Ciotti, che adotta una filosofia culinaria fondata, prima di tutto, dalla soddisfazione sensoriale dell’artefice stesso dei piatti. Un importante approccio che troviamo declinato in una cucina caratterizzata da tecniche moderne, acquisite in una densa esperienza, utilizzate al meglio per esaltare ingredienti e sapori di un passato casalingo. Una cucina solidamente ispirata, che unisce la percezione della terra a quella del mare, nella mescolanza continua tra tradizioni terrene e marittime. E così la cosiddetta “cucina mare-monti” non è più l’invenzione di un cuoco bizzarro, ma ritorna ad essere l’essenza più intima dell’alimentazione dell’abitante della costa adriatica, allo stesso tempo contadino e pescatore.

(fp)

I TOP 5 DEL “NOSTRANO”

Marco Gozzi, Metodo Classico MG60 Dosaggio Zero - € 70,00

Spumante raffinato in tiratura limitata a base di Chardonnay e Verdicchio La Marca di San Michele, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Capovolto 2020 - € 35,00

Bianco biologico ottenuto con tecniche squisitamente tradizionali Bisci, Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2009 - € 90,00

Realtà storica del Verdicchio di Matelica dai vini sempre ben eseguiti Stefano Zoli, Verdicchio di Matelica 2020 - € 30,00

Un’altra piccola realtà del panorama matelicese in buona crescita qualitativa Fattoria Coroncino, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Gaiospino 2018 - € 90,00

Ormai stabilmente tra le etichette di riferimento del territorio

